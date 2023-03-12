Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle! Başakşehir Beşiktaş maçı canlı yayın şifresiz izle!

33. RANDEVU

Medipol Bşakşehir, Beşiktaş ile bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 10 defa sahadan galip ayrılırken, 8 kez de siyah-beyazlılar rakibini mağlup etti. 14 maçta ise kazanan çıkmadı. Başakşehir'in attığı 39 gole, Beşiktaş 36 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak 12 Eylül 2022 tarihinde sezonun 6. haftasında Dolmabahçe'de karşılaşırken, mücadeleden Başakşehir 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.