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Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle! Başakşehir Beşiktaş maçı canlı yayın şifresiz izle!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2023
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Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle! Başakşehir Beşiktaş maçı canlı yayın şifresiz izle!

Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izlemek için detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta müsabakalarında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Başakşehir'e konuk olacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Mete Kalkavan düdük çalacak. Peki, Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izlemek için detaylar...

Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Başakşehir ile Beşiktaş, 25. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte, Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izlemek için detaylar...

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan Babacan, Şener, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Szysz, Figueiredo

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Beşiktaş maçı 12 Mart Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Maçta, Volkan Ahmet Narinç ve Deniz Caner Özaral yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.

Ligde oynadığı son 2 maçta Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Medipol Başakşehir 40 puanla ligde 5. basamakta yer alıyor.

Dört maçlık üç puan özlemini 2-1'lik MKE Ankaragücü galibiyetiyle sona erdiren Beşiktaş ise 43 puanla haftaya 3. sırada giriyor.

33. RANDEVU

Medipol Bşakşehir, Beşiktaş ile bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 10 defa sahadan galip ayrılırken, 8 kez de siyah-beyazlılar rakibini mağlup etti. 14 maçta ise kazanan çıkmadı. Başakşehir'in attığı 39 gole, Beşiktaş 36 golle karşılık verdi.
İki takım son olarak 12 Eylül 2022 tarihinde sezonun 6. haftasında Dolmabahçe'de karşılaşırken, mücadeleden Başakşehir 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

METE KALKAVAN DÜDÜK ÇALACAK

Başakşehir - Beşiktaş mücadelesini hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

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