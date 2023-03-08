Beşiktaş’ta Cenk Tosun gelişmesi! ABD ekibi yıldız oyuncunun peşinde! İşte yapılan teklif ve transfer planı

"BENCE KALMALI"

Cenk Tosun'un ABD Ligi takımlarından Chicago Fire'a transferi konusunda konuşan Şenol Güneş, "Önemli olan iki tarafın da memnun olması. Bence Cenk kalmalı ama gitmek isteyene de 'dur' demem. Veghorst'ta olduğu gibi. Oyuncu mutlu olacağı yerde olmalı. Biz her oyuncuyu bağrımıza basıyoruz. Taraftar da öyle" açıklamasında bulunmuştu.