Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi! ABD ekibi yıldız oyuncunun peşinde! İşte yapılan teklif ve transfer planı
Beşiktaş'ın formda golcüsü Cenk Tosun'a ABD'den transfer teklifi var. Amerika ekibi Chicago Fire, yıldız oyuncuyu 3 yıllığına karosuna katmak istiyor. Şenol Güneş'in ilk 11'de vazgeçmediği isimlerin başında olan Tosun için ayrılık zamanı mı? İşte Beşiktaş'taki transfer gündeminin detayları...
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte formayı kapan ve attığı gollerle takımını taşıyan Cenk Tosun için yeni bir yurt dışı macerası başlayabilir.Daha önce gösterdiği performansla İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a rekor bonservis ücretiyle transfer olan milli golcü için, şimdi de Amerika'dan teklif var. Menajerler aracılığıyla nabzı yoklanan 31 yaşındaki golcü henüz kesin kararını vermese de, teknik direktör Şenol Güneş, oyuncunun kalmasından yana.
"BENCE KALMALI"
Cenk Tosun'un ABD Ligi takımlarından Chicago Fire'a transferi konusunda konuşan Şenol Güneş, "Önemli olan iki tarafın da memnun olması. Bence Cenk kalmalı ama gitmek isteyene de 'dur' demem. Veghorst'ta olduğu gibi. Oyuncu mutlu olacağı yerde olmalı. Biz her oyuncuyu bağrımıza basıyoruz. Taraftar da öyle" açıklamasında bulunmuştu.
Tecrübeli teknik adam Cenk Tosun'un kalmasını isterken, sezon sonu cazip teklif devam ederse değerlendirebileceğini de söyledi.
MAAŞ FARKI 4 KAT
ABD ekibinin, Cenk Tosun'a şu an kazandığının 4 katı olan senelik 2 milyon dolardan 3 yıllık teklifte bulunduğu öğrenildi. Chicago Fire'm, Beşiktaş'a da 2 milyon dolar bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu bildirildi. Siyah-beyazlı takımdan 550 bin euro yıllık ücret alan Cenk'in kalması halinde maaşında iyileştirme yapılacağı öğrenildi.
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