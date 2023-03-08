İngiliz basınından flaş Wout Weghorst haberi! İstanbul’a dönüyor

Yaz transfer döneminde Kartal'a transfer olan Wout Weghorst, İngiltere'de halinden hiç memnun değil. Siyah-beyazlı ekipte yarım dönem kalan futbolcu taraftarın sevgisini kazanmıştı. Beşiktaş'ta Hollandalı forvet, 18 maçta 9 gol ve 4 asistle katkı verdi.

Dünya kupasını da es geçmeyen yıldız oyuncu Arjantin karşısında gösterdiği performans ile kırmızı şeytanların radarına girdi.