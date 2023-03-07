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Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi! İşte yapılan teklif

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Giriş Tarihi: 07.03.2023
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Beşiktaş’ta Cenk Tosun gelişmesi! İşte yapılan teklif

Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında ilk 11’e geçiş yapan Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Cenk Tosun'a sürpriz bir talip çıktı. Milli golcüyle 3 senelik sözleşme teklif eden MLS temsilcisinin Siyah Beyazlı ekibe önerdiği bonservis bedeli de belli oldu.

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