Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak? İşte öne çıkan 2 isim
Trabzonspor'u 37 yıl sonra şampiyonluğa ulaştıran Abdullah Avcı, takımdaki kötü gidişattan sonra istifa etti. Teknik direktörlük koltuğu için yerli antrenör düşünen camianın kısa süre içinde bir isimle anlaşması bekleniyor. Spor kamuoyunda bugün çıkan iddialara göre Süper Lig'den 2 yerli hocanın adı Fırtına ile şimdiden anılmaya başlandı.
Bordo-Mavililer'de geleceği belirsiz olan Abdullah Avcı, dün resmen görevinden ayrıldı. 59 yaşındaki çalıştırıcı, dün İstanbul'da başkanlığa aday olan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Doğan, Avcı'dan kalmasını istedi.
Fakat deneyimli teknik adam hem kendisinin hem de kulübün daha fazla yıpranmaması için kongre sürecinde yeni yönetimin önünü açmak için istifa ettiğini belirtti. Avcı, bugün takımıyla ve teknik ekibiyle vedalaşacak.
TAZMİNAT TALEBİ YOK
Avcı'nın, Karadeniz ekibi ile 2.5 yıllık sözleşmesi kalmıştı. Fakat başarılı çalıştırıcı, kalan sözleşmesi için bir tazminat talep etmedi. Öte yandan Avcı, geçmişe yönelik alacaklarının da bir kısmını bırakmayı hedefliyor.
Tüm bu gelişmeler sonrasında Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.
Avcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiç bir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşçakal deme vakti geldi. Trabzonspor taraftarı coşkuludur. Beklentileri büyüktür. Hep kazanmak ister.
Kaybetmeye tahammülü yoktur ve bütün bunlara hakkı vardır. Biz fırtınalı topraklara, bilerek geldik. Onlara çok uzun süre özlemini çektikleri bir şampiyonluğu yaşattığımız için gururluyum. Taraftara, şehrin güzel insanlarına, görevlilere, oyuncularıma, yönetim kurulundaki tüm özverili insanlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum."
"Buraya gelmeme, burada kalmama, hayatımın en güzel anılarını yaşamama vesile olan Sayın Ertuğrul Doğan'a ise apayrı bir Şükran borcum var. Onu unutmayacağım. Hiç kimse unutmasın. Şampiyon Trabzonspor, geriye değil ileriye gitmeli. Bölünmemeli, birleşmeli. Kazandıklarını yitirmemeli ve çok güçlü bir yönetimle çok daha parlak günler görmeli. Trabzon'u ve Trabzonspor'u seviyorum. Hakkınızı helal edin."
2 ADAY VAR!
Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın, Avcı sonrasında görüşmeyi planladığı ilk isim Sergen Yalçın olacak. Eğer Yalçın ile anlaşma sağlanamazsa kulüp içerisinden birinin sezon sonuna kadar takımı çalıştırması bekleniyor.
Bir diğer alternatif ise Çağdaş Atan... Şu anda Kayserispor'u çalıştıran genç teknik adamın, düşük bütçelerle yakaladığı başarılar nedeniyle üst sıralarda yer aldığı öğrenildi.
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