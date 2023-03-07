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Son dakika: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı istifa etti

SPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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Son dakika: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı istifa etti

Son dakika haberleri... Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı istifa etti. Avcı'nın istifa kararının yönetime ilettiği ve yönetimin kararı değerlendirdiği öğrenildi.

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