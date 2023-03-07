Trabzonspor'da başkanlığa ilk aday Ertuğrul Doğan oldu
Son dakika Trabzonspor haberleri | Trabzonspor'da Başkan Ali Ağaoğlu'nun istifasının ardından yapılacak seçim öncesi ilk aday belli oldu. Ağaoğlu yönetiminde asbaşkanlık görevini yapan Ertuğrul Doğan, başkanlığa adaylığını açıkladı.
Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak olağanüstü genel kurulda ilk olarak başkanlığa adaylığını asbaşkan Ertuğrul Doğan açıkladı.
Doğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, öncelikle görevinden istifa eden başkan Ahmet Ağaoğlu'na hizmetleri ve kendilerine öğrettiklerinden dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Başkanımız sayın Ağaoğlu ve yönetim kurulumuzla bundan tam 5 yıl önce Nisan 2018'de zorlu ve meşakkatli bir yolculuğa çıktık. Bu yolculukla sizlerin desteğiyle çok güzel hikayeler yazıp, müzemize biri şampiyonluk olmak üzere hepsi birbirinden değerli 4 kupa koyduk." ifadelerini kullandı.
"Üzülerek ifade etmeliyim ki bu sezon özelinde işler istediğimiz gibi gitmedi maalesef." diyen Doğan, şunları kaydetti: "Şu bilinmelidir ki yaşanan mutsuzluğun temelinde şahsımın da sorumluluğu var. Gerek saha içi gerekse saha dışı organizasyonlarında daha sağlıklı karar almamız gerekiyordu. Bu olumsuz durumu düzeltebilecek umudumuz, inancımız, birikimimiz, tecrübemiz, özgüvenimiz ve inadımız tabii ki var. Birlikte daha güzel hikayeler yazacağımızdan camiamızın en ufak şüphesi kesinlikle olmasın. Şimdi yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atma vakti... Canımdan çok sevdiğim, çatısı altında olmaktan büyük gurur duyduğum Trabzonspor'umuzun başkanlığına aday olduğumu siz değerli ailemle paylaşıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımın sözünü veriyorum. Allah yardımcımız olsun."
TRABZONSPOR DİVAN KURULU'NDAN BAŞKAN ADAYLARINA ÇAĞRI
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, olağanüstü genel kurula gidilen kulüpte, başkan adayı olmayı düşünenlere 4 maddelik soru yönelterek projelerini açıklamaları çağrısında bulundu.
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası ve alınan olağanüstü kongre kararında süreç ilerliyor. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, olağanüstü kongre kararı alındıktan sonra bir araya gelip yaptığı toplantıda, borç yükü altındaki kulübün geleceğini masaya yatırdı.
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, başkan adaylarına çağrıda bulundu. Divan başkanlık kurulu olarak başkan adaylarından projelerini açıklamalarını isteyen Sürmen, paylaşımında, "Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak 4 Mart 2023 tarihinde yaptığımız toplantıda aldığımız kararlar gereği, 18-19 ve 25-26 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak olan kulübümüz olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olacak olanların aşağıdaki konulardaki projelerini ve hedeflerini Trabzonspor camiası ile paylaşmasını beklemekteyiz" ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN ADAYLARINA 4 MADDELİK ÇAĞRI
Kurul adına, başkan adayı olmak isteyenlere 4 maddelik soru yönelten Sürmen, "Ağır ekonomik yükün tasfiyesi için planları nedir? Kulübün tüzüğüne uygun olarak mali, idari ve sportif konularda ivedilikle yönetmelikler çıkarmayı düşünüyorlar mı, bunun taahhüt edecekler mi? Altyapının geleceği hakkındaki düşünceleri nedir? Bu konunun çözümüne sporun paydaşlarını katacaklar mı? Özellikle yönetimin Trabzon kanadında görev alacak arkadaşlarımızın faal siyasetin içinde olmamalarına, sporun içinden gelen ve sporun paydaşlarını büyük oranda kucaklayan kişilerden oluşmasına dikkat edecekler mi?" dedi.
KULİSLERDE DOLAŞAN İSİMLER
Kulislerde ise ismi yönetim listesinde anılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yöneticisi Mustafa Hacıkerimoğlu'nun kente gelerek, kongre sürecinde izleyeceği yol haritasını belirlemek adına görüşmeler yapacağı iddia ediliyor. Trabzonspor'da başkan adaylığı konusunda kapı arkasında konuşulan isimler arasında eski yönetici ve asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adı da geçiyor.
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