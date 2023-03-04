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CANLI | Trabzonspor HangiKredi Ümraniyespor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 04.03.2023
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CANLI | Trabzonspor HangiKredi Ümraniyespor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Trabzonspor ile Ümraniyespor 22/23 Süper Lig 24. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Kasir Sağlam tarafından yönetilen Trabzonspor-Ümraniyespor maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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