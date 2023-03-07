Liverpool taraftarına UEFA’dan müjde! İadesi yapılacak

UEFA'dan yapılan açıklamada, "En zor koşulların bildirildiği A, B, C, X, Y ve Z kapıları için biletleri olan tüm taraftarlara geri ödeme yapılacaktır. Ayrıca, erişim kontrol verilerine göre stada başlangıçta planlanan maçın başlama saatinden önce girmeyen veya stada hiç giremeyen tüm taraftarlar geri ödeme almaya hak kazanacaktır." denildi.