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Haberler Spor Haberleri Galatasaray'a Icardi müjdesi! PSG'nin istediği bonservis belli oldu! Taraftarları sevindirecek gelişme

Galatasaray'a Icardi müjdesi! PSG'nin istediği bonservis belli oldu! Taraftarları sevindirecek gelişme

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Giriş Tarihi: 06.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
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Galatasaray’a Icardi müjdesi! PSG’nin istediği bonservis belli oldu! Taraftarları sevindirecek gelişme

Galatasaray'da gösterdiği etkili performansla birlikte sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması konusu transfer gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Konuya ilişkin flaş bir gelişme yaşanırken, Fransız medyasından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Mauro Icardi için müjdeli bir haber geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre PSG, Icardi ile yolları kesin olarak ayırmaya karar verdi.

Fransız basını, Fransız devinin Arjantinli yıldız için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini öne sürdü.

Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Galatasaray yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti.

Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin bonservisini daha da düşük bir bedelle kulübe kazandırmanın hesapları içinde. Galatasaray'ın bu operasyondaki en büyük avantajı ise Icardi'nin tutumu olacak.

Galatasaray sezon bitmeden Icardi'nin bonservisini almayı hedefliyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 13 maça çıkan Mauro Icardi, 9 gol ve 6 asistle oynuyor.

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