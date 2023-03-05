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Trabzonspor'u şoke eden sakatlık! Mahmoud Trezeguet’den kötü haber

SPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2023 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
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Trabzonspor’u şoke eden sakatlık! Mahmoud Trezeguet’den kötü haber

Trabzonspor Ümraniyespor maçında sakatlanan Mahmoud Trezeguet’nin sağ uyluk arka bölgesinde hamstring kasında yaralanma olduğu tespit edildi. Yapılan açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı da belirtildi.

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