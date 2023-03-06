06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız oyuncu...

Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız oyuncu...

SPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
ABONE OL
Beşiktaş’a kötü haber! Yıldız oyuncu...

Siyah-Beyazlılar, Ankaragücü virajını başarıyla döndü. 3 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırarak galibiyet özlemine son veren Beşiktaş'a yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA