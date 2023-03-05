Beşiktaş Ankaragücü maçı canlı izle! BJK Ankaragücü canlı maç kesintisiz donmadan şifresiz izle!
Beşiktaş Ankaragücü maçı canlı izlemek için detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, 24. hafta maçında Ankaragücü'nü konuk edecek. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. İşte, Beşiktaş Ankaragücü maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde...
"Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş ile Ankaragücü, 24. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarıda araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
SEDAT AĞÇAY'IN İLK HEYECANI
MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Sedat Ağçay, kariyerinde ilk kez bir maça antrenör olarak çıkacak. Futbolu 2020 yılındad MKE Ankaragücü'nde bırakan Ağçay, daha sonra sarı-lacivertli kulüpte görev almaya başlamıştı. Son olarak Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenen 41 yaşındaki Ağçay, ilk kez teknik direktör olarak sahada yer alacak.
ANKARAGÜCÜ'NÜN 21 YILLIK GALİBİYET HASRETİ
MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı deplasmanda 21 yıldır mağlup edemiyor.
Rakibi karşısında İstanbul'daki son galibiyetini 17 Şubat 2002'de 2-1'lik sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonra deplasmandaki 15 maçı da kazanamadı. Bu son 15 maçın 14'ünü ise Beşiktaş galip bitirdi.
Sarı-lacivertliler, Vodafone Park'ta 21 yıllık galibiyet hasretini de dindirmeye çalışacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş Ankaragücü maçı canlı izle! BJK Ankaragücü canlı maç kesintisiz donmadan şifresiz izle!
- Berat Kandili oruç tutulur mu, var mı? Berat Kandili orucu hangi gün tutulur, bugün mü, nasıl niyet edilir?
- Transfer sezonu 2023 bitti mi, ne zaman bitecek? Süper Lig 2022-2023 ara transfer sezonu uzatıldı mı? TFF son dakika
- Rahmet ve Tövbe kapılarının açıldığı gece | Kurtuluş vesilesi Berat Kandili'nin önemi ve faziletleri neler? Ayet ve Hadisler...
- Okullar ne zaman açılacak 2023? 6 Mart'ta hangi illerde okullar var, yok? Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Malatya, Adana...
- Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? MEB 2023 sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri açıklandı mı?
- ÖZDEBİR 4.deneme cevap anahtarı 2023 | YKS-AYT-TYT-YDT ÖZDEBİR sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? Belediye şirket işçilerine kadro görüşmeleri başladı mı?
- Tarım Kredi Market'te Şahane İndirim Fırsatı | Mart ayı kataloğu GÜNCELLENDİ! 30'lu hasta bezi 219, Kangal sucuk 220, Tavuk 38 TL!
- BAĞ-KUR Tescil Affı son dakika 2023 | Çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı?
- Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman, hangi tarihte geçecek? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı!
- MEB-EKYS 2023 ne zaman, hangi tarihte? Ertelendi haberi son durum ne? Sınav tarihleri açıklandı mı? SINAV TARİHİ DUYURUSU