Türkiye'nin gözü İtalya ve Belçika'da! Başakşehir ve Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi arenasında
Başakşehir ve Sivasspor'un yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar için vakit geldi. Temsilcilerimizden Sivasspor'un yolu İtalya'ya düşerken, Başakşehir ise Belçika'da sahaya çıkacak. Başakşehir ve Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe akşamı sahaya çıkacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, yarın tek maçla başlarken diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü oynanacak.
Son 16 turunda mücadele eden Türk temsilcilerinden Medipol Başakşehir, Belçika takımı Gent'e konuk olurken Demir Grup Sivasspor ise İtalya temsilcisi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.
Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
20.45 Lazio (İtalya)-AZ Alkmaar (Hollanda)
9 Mart Perşembe:
20.45 AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)-West Ham United (İngiltere)
20.45 Sheriff (Moldova)-Nice (Fransa)
20.45 Anderlecht (Belçika)-Villarreal (İspanya)
23.00 Fiorentina (İtalya)-Demir Grup Sivasspor (TÜRKİYE)
23.00 Lech (Polonya)-Djurgarden (İsveç)
23.00 Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya)
23.00 Gent (Belçika)-Medipol Başakşehir (TÜRKİYE)
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