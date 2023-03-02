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Beşiktaş'ta dikkat çeken transfer hareketliliği! İşte hedefteki isim

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Giriş Tarihi: 02.03.2023
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Beşiktaş’ta dikkat çeken transfer hareketliliği! İşte hedefteki isim

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...Beşiktaş'ın Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'in 2. takımında forma giyen gurbetçi futbolcu ile ilgilendiği ileri sürüldü.

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