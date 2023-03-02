02 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe taraftarı Kayserispor maçına girebilecek!

Fenerbahçe taraftarı Kayserispor maçına girebilecek!

SPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2023
ABONE OL
Fenerbahçe taraftarı Kayserispor maçına girebilecek!

Fenerbahçe taraftarı avukatın, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında 4 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararına ilişkin başvurusu üzerine Kayseri 2. İdare Mahkemesi, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA