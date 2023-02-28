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Kayserispor Fenerbahçe maçıyla ilgili flaş gelişme

SPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Kayserispor Fenerbahçe maçıyla ilgili flaş gelişme

Son dakika haberi...Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında misafir takım taraftarı tribünlere alınmayacak.

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