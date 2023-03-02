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Galatasaray'da Mertens özel program dahilinde çalıştı

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Giriş Tarihi: 02.03.2023
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Galatasaray’da Mertens özel program dahilinde çalıştı

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens özel program dahilinde çalıştı.

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