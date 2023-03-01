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Fenerbahçe'den deplasman yasağı hakkında önemli adım

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Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Fenerbahçe’den deplasman yasağı hakkında önemli adım

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapılacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararına ilişkin yürütmenin durdurulması amacıyla Kayseri Nöbetçi İdare Mahkemesine başvurdu.

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