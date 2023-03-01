Türk futbolu depremzedeler için tek yürek oluyor! Spor camiasının yardım programı bu akşam A Spor’da

VOLKAN DEMİREL İLK KEZ YAYINDA

Depremin yaşandığı ilk gün gözyaşları ile yardım çağrısında bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 'Omuz Omuza' gecesinde yer alacak. Yaşanan afet sonrası ilk kez bir canlı yayına çıkacak Demirel'in o güne özel açıklamalar yapması da bekleniyor. Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor, sportif direktörü Taner Savut ve oyuncusu Atsu'yu kaybetmişti.

4 KULÜP BAŞKANI4 BAŞKANI TELEFON BAŞINDA

Futbol dünyası 16 Şubat'ta ulusal kanallardan yayınlanan ve 115 milyar liralık yardım toplanan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına da katılmıştı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu canlı yayında telefon başına geçmiş, bağış toplamıştı. F.Bahçe kaptanı Altay Bayındır, G.Saray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş kaptanı Cenk Tosun da yine telefon başındaydı.