Türk futbolu depremzedeler için tek yürek oluyor! Spor camiasının yardım programı bu akşam A Spor'da
Futbol ailesi, depremzedelere destek için bu akşam bir kez daha "Omuz omuza" verecek. Saat 20.00'de başlayacak ve 01.00'e kadar sürecek canlı yayın A Spor'un da aralarında bulunduğu 6 spor kanalından ekrana gelecek. 15 Haziran'a kadar devam edecek olan bağış kampanyasının fitili ateşlenirken gelir, depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanılacak. Süper Lig kulüplerinin yanı sıra, Türkiye'de forma giyen eski yıldızlar, Avrupa ve dünya futbolunun eski ve yeni efsaneleri geceye renk katacak.
Ülkenin güney doğusunda yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından futbol dünyası tek yürek olmuştu… TFF, kulüpler ve futbolcular yaptıkları bağışlar, topladıkları yardım kolileri, deprem bölgesine ulaştırılan çadır, konteyner ve portatif tuvaletlerle yaşanan sıkıntılı sürece destek olmaya çalışmıştı. Futbol dünyası şimdi 'Omuz Omuza' diyerek, kampanyayı farklı bir boyuta taşıyacak.
ÖZEL MÜSABAKALAR VE ÇEŞİTLİ ORGANİZASYONLAR YAPILACAK
Bu akşam Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da paydaşlığını üstlendiği tarihi canlı yayın A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'tan saat 20.00 itibariyle başlayacak ve 01.00'e kadar sürecek canlı yayında spor insanları telefon başında bağış toplayacak. Kampanya bununla sınırlı kalmayacak, 15 Haziran'a kadar özel maçlarla ve çeşitli organizasyonlarla sürecek. Böylece toplanacak para depremzedelerin barınma ihtiyaçları için harcanacak.
JESUS'TAN BURUK'A AVCI'DAN GÜNEŞ'E HERKES OLACAK
Süper Lig'de yer alan 19 takım, temsilcileriyle gecede yer alacak. F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yerli ve yabancı futbolcuları canlı yayında hazır bulunacak.
ÖZEL KONUKLAR DA DESTEK VERECEK
Türk futbolunun efsane teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli başta olmak üzere, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz gecenin özel konukları olarak canlı yayına katılacak. Arda Turan, Nihat Kahveci gibi Türk futbolunu Avrupa'da üst düzeyde temsil eden eski futbolcular da kampanyaya destek olacak.
VOLKAN DEMİREL İLK KEZ YAYINDA
Depremin yaşandığı ilk gün gözyaşları ile yardım çağrısında bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 'Omuz Omuza' gecesinde yer alacak. Yaşanan afet sonrası ilk kez bir canlı yayına çıkacak Demirel'in o güne özel açıklamalar yapması da bekleniyor. Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor, sportif direktörü Taner Savut ve oyuncusu Atsu'yu kaybetmişti.
4 KULÜP BAŞKANI4 BAŞKANI TELEFON BAŞINDA
Futbol dünyası 16 Şubat'ta ulusal kanallardan yayınlanan ve 115 milyar liralık yardım toplanan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına da katılmıştı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu canlı yayında telefon başına geçmiş, bağış toplamıştı. F.Bahçe kaptanı Altay Bayındır, G.Saray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş kaptanı Cenk Tosun da yine telefon başındaydı.
HAKEM DÜNYASI BİZ DE VARIZ DİYOR
Türkiye'nin ilk kadın MHK Başkanı Lale Orta, Süper Lig gözlemcisi Mustafa Çulcu, eski hakem Cüneyt Çakır, FIFA hakemi Halil Umut Meler, ailesiyle birlikte depremin etkilendiği Adana'da yaşayan Zorbay Küçük, yine ailesi bir diğer deprem bölgesi Malatya'da olan Suat Arslanboğa ile Yakup Özhan, bağış kampanyasında yer alacak.
EFSANELER ALEX VE HAGİ ÇAĞRIDA BULUNACAK
Türk futboluna damga vuran isimler de büyük kenetlenme gecesinde yer alacak. Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane kaptanı Alex de Souza ile Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski oyuncusu ve teknik direktörü Gheorghe Hagi öne çıkan isimlerden sadece ikisi. İki tecrübeli spor adamı, video mesajla bağış çağrısında bulunacak.
WENGER VE KLOPP YALNIZ BIRAKMAYACAK
Depremin ilk gününden bu yana Türkiye'nin yanında olan FIFA ve UEFA yetkilileri bu önemli gecede de desteğini sürdürecek. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Avrupa futboluna damgasını vurmuş Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, Liverpool menajeri Jürgen Klopp, video mesajlarıyla geceye katılacak isimlerden sadece birkaçı olarak öne çıkacak.
AMPUTE MİLLİLER KONUK
Deprem sonrası afet bölgesine koşan Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, futbolcular Rahmi Özcan, Ömer Güleryüz ve Okan Şahiner ile birlikte tarihi canlı yayında hazır bulunacak.
MURAT ÖZBOSTAN - İNSANLARIMIZA BİR NEFES OLALIM
Zor günlerden geçtik, geçiyoruz. İlk andan beri Türk milleti olarak büyük bir dayanışma içinde hareket ettik. Kimimiz bilfiil kurtarma çalışmalarına katıldı, kimimiz yardım kampanyalarını destekledi, kimimiz depremzede vatandaşlarımıza duaları ile destek verdi. Gözümüzde yaş kalmadı desek yeridir. Yaşadığımız felaket öyle büyük ki... Depremin üstünden 22 gün geçmiş olmasına rağmen yaralar sarılmaya devam ediyor ve görünen o ki milletçe bu günleri özellikle manevi olarak atlatmamız kolay olmayacak. Ne yazık ki maddi olarak da bölge halkının büyük desteğe ihtiyacı var. Kilometrelerce alanda kalıcı konutların hızla inşa edilmesi gerekli… Devlet on binlerce konut için düğmeye bastı... Karınca kararınca devletimize destek olmalıyız... Bugün de söz futbol ailesinde.
Futbol, ülkenin yüzde 95'ine uzanan büyük bir güç. Tarihi bir buluşma ve kenetlenmeye tanıklık edeceğiz. Depremzedeler için futbolun aktörleri 5 saat sürecek dev bir yardım kampanyasına imza atacak. Başta 4 büyük takım olmak üzere Süper Lig ekipleri, hocasıyla, başkanıyla, yıldızlarıyla bugün telefon başında olacak. SMS kampanyasında inşallah futbolseverler milyonlarca mesaj atacak. Kampanyadan elde edilen gelir ile kalıcı konutlar için dev bir adım atılacak. Omuz omuza vererek gözyaşlarımızı silme, birlik olup dertlerimize derman olma zamanı.
Futbol büyük bir tutku, bir sevda... Her kesimi birleştiren çok büyük bir güç. Gelin yine birlik olalım, yurtlarını evlerini kaybeden insanlarımıza yine bir nefes olalım. Futbolun dokunduğu dünyaya baktığınız zaman, depremle ilgili hassasiyeti, birlik ve beraberliği daha canlı tutmak için bizlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bugün bu kampanyaya destek verecek isimlerden olacak. Bu vatan da bu millet de hepimizin... Organizasyonda emeği geçen herkesi şimdiden tebrik ederim.
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