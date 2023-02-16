9 milyon SMS ne kadar, kaç TL eder? Türkiye Tek Yürek REKOR BAĞIŞ miktarı ne kadar?

Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesinde toplanan bağış miktarı merak ediliyor.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletimiz ve milletimiz yaraları sarmak için mücadeleler veriyor. Tüm kanallar, 15 Şubat Çarşamba günü ortak yayınla depremzedeler için bağış topladı.'Türkiye Tek Yürek' deprem bağışı kampanyası ile rekor bağış elde edildi. Türkiye'nin tek yürek olduğu yardım gecesinde, 9 milyon 10 bin adet SMS sayısına ulaşıldı.Peki Türkiye Tek Yürek Kampanyası en yüksek bağışı kim yaptı? 9 milyon SMS ne kadar, kaç TL eder? İşte, merak edilenler...