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9 milyon SMS ne kadar, kaç TL eder? Türkiye Tek Yürek REKOR BAĞIŞ miktarı ne kadar?

Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesinde toplanan bağış miktarı merak ediliyor.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletimiz ve milletimiz yaraları sarmak için mücadeleler veriyor. Tüm kanallar, 15 Şubat Çarşamba günü ortak yayınla depremzedeler için bağış topladı.'Türkiye Tek Yürek' deprem bağışı kampanyası ile rekor bağış elde edildi. Türkiye'nin tek yürek olduğu yardım gecesinde, 9 milyon 10 bin adet SMS sayısına ulaşıldı.Peki Türkiye Tek Yürek Kampanyası en yüksek bağışı kim yaptı? 9 milyon SMS ne kadar, kaç TL eder? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.02.2023 17:22 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 17:22
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9 milyon SMS ne kadar, kaç TL eder? Türkiye Tek Yürek REKOR BAĞIŞ miktarı ne kadar?

Kahramanmaraş ile Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ'ı etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye, ortak yayında tek yürek oldu. Hepimizi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için dün, saat 20.00'de düzenlenen yardım programı tüm televizyon kanallarını bir araya getirdi. Türkiye Tek Yürek ortak yayında toplanan bağış miktarı merak konusu oldu. Peki, 9 milyon SMS ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Şubat Çarşamba gecesi toplanan bağış miktarı...

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9 milyon SMS ne kadar, kaç TL eder? Türkiye Tek Yürek REKOR BAĞIŞ miktarı ne kadar?

TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIM KAMPANYASINDA NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

Türkiye'nin tek yürek olduğu yardım gecesinde saat 02:54'te toplanan bağış miktarı; 115 milyar 146 milyon 528 bin TL olarak açıklandı. 9 milyon 10 bin adet de SMS sayısına ulaşıldı.

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9 milyon SMS ne kadar, kaç TL eder? Türkiye Tek Yürek REKOR BAĞIŞ miktarı ne kadar?

Ortak yayın gecesinde saat 01:15'te toplanan bağış miktarı 114 milyar 717 milyon 214 bin TL'ye ulaştı.

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9 milyon SMS ne kadar, kaç TL eder? Türkiye Tek Yürek REKOR BAĞIŞ miktarı ne kadar?

9 BİN SMS NE KADAR, KAÇ TL EDER?

Türkiye'nin tek yürek olduğu yardım gecesinde saat 02:54'te toplanan bağış miktarı; 115 milyar 146 milyon 528 bin TL olarak açıklandı. 9 milyon 10 bin adet de SMS sayısına ulaşıldı. SMS ücreti 50 TL olarak belirlendi. Buna göre; 9 milyon SMS 450 milyon TL ediyor.

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9 milyon SMS ne kadar, kaç TL eder? Türkiye Tek Yürek REKOR BAĞIŞ miktarı ne kadar?

KİM NE KADAR, BAĞIŞ YAPTI?

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, babası merhum Erdoğan Demirören adına 50 milyon TL bağışladı.

Cemal Kalyoncu / Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı, 950 milyon TL bağışta bulundu.

Merkez Bankası, 30 milyar TL bağışta bulundu.