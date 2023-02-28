Galatasaray'dan yeni transfer bombası! Yer yerinden oynayacak! Paul Pogba hamlesi...
Yaptığı yıldız transferler Avrupa'da da adından söz ettiren Galatasaray Juventus'un yıldız ismi Paul Pogba'yı gündemine aldı. Sarı kırmızılıların Pogba'yı kiralama ihtimali bulunurken yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir yıldır forma giyemiyor. İşte detaylar...
Galatasaray, yaz transfer döneminde birbirinden önemli futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım büyük bir yapılanmaya giderken, sezon başında bu transferlerle adından söz ettirdi.
KAAN AYHAN KİRALANDI
Ara transfer döneminde de takviyelerini sürdüren Cimbom, milli oyuncu Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. 28 yaşındaki oyuncu için 400 bin Euro kiralama bedeli ödeyen Aslan, sezon sonunda 2.8 milyon Euro vererek milli stoperin tapusunu alabilecek.
ZANIOLO BOMBASI
İkinci transfer olarak Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayan Cimbom, bu transfer için 15 milyon Euro ödedi. Ayrıca oyuncunun sonraki satıştan elde edilecek kârın yüzde 20'si yine Roma'ya ödenecek.
HATAY'DAN ADEKUGBE
Son olarak Hatayspor'dan sol beke Sam Adekugbe'yi transfer eden sarı-kırmızılılar, 1 milyon Euro opsiyonla oyuncuyu kiraladı.
Transfer çalışmalarına hız veren ve gelecek yılların da kadrosunu kurmak için gaza basan G.Saray, dünyaca ünlü yıldız için harekete geçti.
PAUL POGBA BOMBASI
Icardi, Mertens ve Mata'nın ardından Zaniolo'yu da kadrosuna katan G.Saray, Avrupa transfer piyasasını yine sarsmaya hazırlanıyor.
Bu kez hedefteki süper yıldız ise Juventus'lu Pogba... Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için temaslarını sürdürüyor.
Sezon başında Manchester United'dan eski takımı Juventus'a dönen Pogba ağır sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kaldı.
Artık iyileşen 1.91 metre boyundaki yıldız futbolcunun, İtalyan kulübünde oynama şansının düşük olduğu ve bu nedenle Galatasaray'a kiralık gelebileceği belirtildi.
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