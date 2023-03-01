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Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? GS- Başakşehir maçı hangi güne ertelendi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? GS- Başakşehir maçı hangi güne ertelendi?

Ertelenen GS- Başakşehir maçının oynanacağı tarih merak konusu oldu.Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Süper Lig'e ara verildi ve lig ile kupa tarihlerinde birtakım değişiklikler yaşandı. Konuyla ilgili olarak gözler çeyrek final maçlarının tarihlerine çevrildi. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte, detaylar...

GS- Başakşehir maçı hakkında sorgulamalar arama motorlarında hız kazandı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının oynanacağı tarih normalde bugündü. Galatasaray- Başakşehir maçı ileri bir tarihe ertelendi. Futbolseverler, maçın oynanacağı tarihi merak ediyor. Öte yandan Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler dolayısıyla Süper Lig'e ara verilmiş ve birtakım değişiklikler yaşanmıştı. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? İşte, haberin detayları...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Galatasaray maçının tarihi 1 Mart 2023 olarak açıklanmıştı ancak milletimizi derinden üzen Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle karşılaşmanın tarihi değişti.



27 Ocak Şubat Pazartesi günü itibariyle Başakşehir Galatasaray maçının yeni tarihi henüz açıklanmadı.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Başakşehir maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Muslera; Boey, Nelsson, A.Bardakçı, Emre Taşdemir; L.Torreira, Oliviera, Barış Alper, Rashica; Mertens, Icardi

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL İLK 11

Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Mounir, Okaka

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