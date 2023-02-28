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Fatih Karagümrük'ten Devlet Bahçeli açıklaması! Aramıza hoş geldin

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Giriş Tarihi: 28.02.2023
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Fatih Karagümrük’ten Devlet Bahçeli açıklaması! Aramıza hoş geldin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm" dedi. Fatih Karagümrük Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımıza aramıza 'hoş geldiniz' diyoruz" ifadelerine yer verildi.

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