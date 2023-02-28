Hırvat yıldız Modric depremzedeleri unutmadı!

Kıran ayrıca, yaptığı açıklamada, "Dominik Livakovic, Josko Gvardiol ve Luka Modric'in formalarını 'Omuz Omuza' kampanyasına destek olmak için göndereceğiz. Hırvatistan hükümeti ve halkı, Türkiye'deki depremler için büyük dayanışma gösteriyor. Spor dünyasının da gösterdiği dayanışmaya müteşekkiriz. 3 futbolcu da hatıralarından kıymetli parçaları geliri depremzedelere gönderilmek üzere büyükelçiliğimize teslim etti. 'Omuz Omuza' kampanyasında en iyi şekilde değerlendirilerek, depremzedelerimize bir katkı sağlamasını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.





Yıldız futbolcu Modric de video mesajında, "Tüm Türk dostlarıma selamlar. Bu zor zamanlarda size güç ve dualarımı yolluyorum. Güçlü kalın. Sizinleyiz ve sizler için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.