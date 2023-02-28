Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada yaptığı konuşmada "Bazı siyasetçiler çadır üzerinden iftira yağdırıyor" dedi. Tribünlerden yükselen "Hükümet istifa sloganlarına çok sert tepki gösteren MHP lideri "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve depremzedelere saygısızlıktır. Sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça kurgu içinde. Beşiktaş üyeliğinden ayrıldım, ben bundan sonra Karagümrüklüyüm." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'la birlikte dün afet bölgesi olan Adıyaman'ı ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Futbol müsabakalarındaki protestolara tepki gösteren Bahçeli, 'hükümet istifa' bağırtısını koro halinde seslendirilmesi deprem felaketinde hayatını kaybetmiş kardeşlerimize ve depremzede kardeşlerimize büyük bir saygısızlıktır. Beşiktaş üyeliğinden ayrıldım, ben bundan sonra Karagümrüklüyüm." ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
Türk milletinin hem tarih yapan hem tarih yazan bir millet olduğu fark edilecektir. Acılar paylaşıldıkça hafiflemektedir. Bize has değerler, vasıflar felaketler karşısındaki yegane dayanağımızdır.
Felaketler karşısında daha dayanıklı bir davranış güzelliği gelişmiş ve yerleşmiştir. Gelecek umutlarımız diri kalmıştır.
AFET BÖLGELERİNDEKİ ÇALIŞMALARDA SON DURUM
Bölgeye günlük 10 binin üzerinde çadır sevk edilmektedir. Çarpıcı gerçekler ortadadır. Devleti ve hükümeti suçlayan güruh arızalıdır, art niyetlidir. 130 noktada konteyner kentler hayata geçirilmektedir. Depremlerde zarar gören insan sayımız çok fazladır.
İster istemez bazı eksikliklerin temininde aksaklıklar normaldir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti görevinin başındadır, mağdur vatandaşların yanındadır. Hiç kimse yalnız, kimsesiz değildir. Siyasi ve ekonomik rant devşirmeye heveslenenlerin arayışı bozgunculuktur.
BAHÇELİ YENİ TAKIMINI AÇIKLADI: ARTIK KARAGÜMRÜKLÜYÜM
Çok kırılgan ve nazik günlerde Türk sporunu siyasi kutuplaşmaya çekmek isteyenler, tribünleri ajan provokatörlere teslim edenler tarihi yanlışın tam ortasındadır. Stadyumlarda 'Hükümet istifa' denilmesi depremzede kardeşlerimize saygısızlıktır. Türk futbolunu lekelemeye, sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça bir kurgunun içindedir.
Hükümete istifaya davet etmek, tribünlerde kaosa heves etmek bir avuç fanatiğe sipariş verilmiş zillet komplosudur. Herkes yerini, yurdunu, haddini bilmelidir. Zilletin değirmenine su taşıyanlar ülkesine ve milletine sırt dönmüş odaklardır.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı bildiriyorum. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm.
DEPREM BÖLGELERİNDE İNCELEME
Yaralar hızla sarılmakta, her insanımızın elinden tutulmakta, hiç kimse aç ve açıkta bırakılmamaktadır. Devlet çevik ve çelik iradesiyle alandadır, milletiyle iç içedir.
YARALAR SARILIYOR: 199 BİN 739 KALICI KONUT YAPILACAK
11 ilimizi kapsamına alan yeni yerleşim alanlarının haritası paylaşılmış, bölge insanı derin bir nefes almıştır. İlk etapta 199 bin 739 kalıcı konut ile 73 bin köy evi yapılması planlanmıştır. Yapılan binaların ilk teslimatının 7 ay sonra gerçekleşmesi beklenmektedir.
Yeis ve yılgınlığa hiç gerek yoktur. Cumhur İttifakı vatandaşların konutlarını yapacak, deprem travmasını telafi edecektir.
Bazı köşe yazarları, tetikçi medya organları orman alanlarının da konut için kullanılacağını hangi bilgi ve belgeye dayanarak söylemektedir. Orman vasfını kaybetmiş alanlara konut yapmanın neresinde sakınca olacaktır?
MERAL AKŞENER'İN ORTAĞINA HAKERET SİYASETİ: CHP'YE OY VERENLERE HAKSIZLIKTIR
Bir kez olsun insan olmayı denemiyorlar, bir kez olsun şerefli davranmayı başaramıyorlar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremzedelere çadır, konteyner ve tuvalet götüremediniz, demiştir. Öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu komadadır. Aklını ve siyasi ahlakını taşeronu olduğu mihraklara devretmiştir. Kendi içinde korkunç çelişkilere kapıldığı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak, Türkiye ve Türk milletine muhabbet ve hürmetten çok mu önceliklidir. CHP meclis grubu adına cumhurbaşkanı seçimi adına yetki alman neyi değiştirecektir. Önce vatanım, önce milletim diyemiyorsan ne oturuyorsun aziz Atatürk'ün koltuğunda. Muhalefet olmak milleti ayağa düşürmek değildir. Kentsel dönüşüme itiraz eden Kılıçdaroğlu değil miydi? Felaketin daha ilk günlerinde birlik ve beraberlik çemberi kurmak gerekirken buna tepki gösteren, ancak HDP ile yanak yanağa vermekten de kaçınmayan Kılıçdaroğlu değil miydi? İmar affı ile ilgili kanun teklifini veren bu CHP değil miydi? CHP yönetiminin asıl gündemi deprem veya yeniden inşa değildir. Milletimiz neyle meşguldür bunlar neyle oyalanmaktadır. İP başkanının ayar verici diklenmesine tek bir CHP'linin itiraz edememesi yalnızca ürkeklik değil CHP'ye oy verenlere haksızlıktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MECLİS TV CANLI YAYIN İZLE! 28 Şubat Meclis bugün saat kaçta toplanacak? EYT görüşmeleri ne zaman?
- ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023 | YKS sınav başvuru tarihi! TYT - AYT - YDT yeni başvurular ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- BUGÜN MECLİS'TE! EYT' de 5 önemli konu masada! 3600- 5000 günle erken emeklilik! EYT'de son dakika değişiklik olacak mı?
- ZTK maçları ne zaman oynanacak 2023? Ertelenen Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlıyor? Çeyrek final tarihleri ve eşleşmeler...
- Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Adana'da okullar ne zaman açılacak 2023? Adana'da okullar tatil mi, ertelendi mi?
- 28 Şubat Salı İzmir'de okullar tatil olacak mı? İzmir'de yarın okullar tatil mi? MEB son dakika açıklamalar!
- İzmir deprem son dakika 2023! 27 Şubat İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı buzağı destek ödemeleri yattı mı?
- MECLİS'E GELİYOR! EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası değişti mi?
- Emekliye %30,75 zamla maaş tablosu ayyuka çıktı! SSK, Bağkur ve memura en düşük 6 bin 498 TL! 2000 öncesi ve sonrası için intibak...