Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

DEPREM BÖLGELERİNDE İNCELEME

Yaralar hızla sarılmakta, her insanımızın elinden tutulmakta, hiç kimse aç ve açıkta bırakılmamaktadır. Devlet çevik ve çelik iradesiyle alandadır, milletiyle iç içedir.

YARALAR SARILIYOR: 199 BİN 739 KALICI KONUT YAPILACAK

11 ilimizi kapsamına alan yeni yerleşim alanlarının haritası paylaşılmış, bölge insanı derin bir nefes almıştır. İlk etapta 199 bin 739 kalıcı konut ile 73 bin köy evi yapılması planlanmıştır. Yapılan binaların ilk teslimatının 7 ay sonra gerçekleşmesi beklenmektedir.

Yeis ve yılgınlığa hiç gerek yoktur. Cumhur İttifakı vatandaşların konutlarını yapacak, deprem travmasını telafi edecektir.

Bazı köşe yazarları, tetikçi medya organları orman alanlarının da konut için kullanılacağını hangi bilgi ve belgeye dayanarak söylemektedir. Orman vasfını kaybetmiş alanlara konut yapmanın neresinde sakınca olacaktır?

MERAL AKŞENER'İN ORTAĞINA HAKERET SİYASETİ: CHP'YE OY VERENLERE HAKSIZLIKTIR

Bir kez olsun insan olmayı denemiyorlar, bir kez olsun şerefli davranmayı başaramıyorlar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremzedelere çadır, konteyner ve tuvalet götüremediniz, demiştir. Öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu komadadır. Aklını ve siyasi ahlakını taşeronu olduğu mihraklara devretmiştir. Kendi içinde korkunç çelişkilere kapıldığı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak, Türkiye ve Türk milletine muhabbet ve hürmetten çok mu önceliklidir. CHP meclis grubu adına cumhurbaşkanı seçimi adına yetki alman neyi değiştirecektir. Önce vatanım, önce milletim diyemiyorsan ne oturuyorsun aziz Atatürk'ün koltuğunda. Muhalefet olmak milleti ayağa düşürmek değildir. Kentsel dönüşüme itiraz eden Kılıçdaroğlu değil miydi? Felaketin daha ilk günlerinde birlik ve beraberlik çemberi kurmak gerekirken buna tepki gösteren, ancak HDP ile yanak yanağa vermekten de kaçınmayan Kılıçdaroğlu değil miydi? İmar affı ile ilgili kanun teklifini veren bu CHP değil miydi? CHP yönetiminin asıl gündemi deprem veya yeniden inşa değildir. Milletimiz neyle meşguldür bunlar neyle oyalanmaktadır. İP başkanının ayar verici diklenmesine tek bir CHP'linin itiraz edememesi yalnızca ürkeklik değil CHP'ye oy verenlere haksızlıktır.