Spor müsabakaları yeniden başlıyor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem felaketi nedeniyle durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını duyurdu.
"SPORUN İYİLEŞTİRİCİ VE BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İHTİYACIMIZ VAR"
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonları yeniden başlıyor. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne ihtiyacımız var. Hep birlikte yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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