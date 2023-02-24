Spor müsabakaları yeniden başlıyor

"SPORUN İYİLEŞTİRİCİ VE BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İHTİYACIMIZ VAR"

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonları yeniden başlıyor. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne ihtiyacımız var. Hep birlikte yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.