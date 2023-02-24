TFF'den erteleme karşılaşmaları hakkında açıklama! Uygulanacak talimatlar belirlendi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerde ertelenen maçlarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada erteleme maçlarında uygulanan futbol müsabaka talimatlarına verildi. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda erteleme maçlarında uygulanan futbol müsabaka talimatının 18. maddesinin geçerli olacağını, Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de 8 Şubat'ta oynanması gereken 24. hafta karşılaşmalarında ise erteleme hükümlerinin uygulanmayacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "6 Şubat Pazartesi günü, Spor Toto Süper Lig'de oynanması gereken HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor müsabakaları ile aynı tarihte Spor Toto 1. Lig'de oynanması gereken Eyüpspor-Bodrumspor müsabakasının yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Ertelenen bu müsabakaların oynanacağı tarihte futbolcu uygunluğu açısından Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi hükümleri geçerlidir." ifadeleri yer aldı.
FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI'NIN 18. MADDESİ HÜKÜMLERİ
1- Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir.
2- Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da, erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler.
3- Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.
TFF'nin açıklamasında Süper Lig'de oynanacak 24. hafta karşılaşmalarının erteleme müsabakası kapsamında olmadığı hatırlatılarak, şu ifadeler yer aldı:
"Bununla birlikte 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gereken TFF 2. Lig'in 24. hafta müsabakaları ile Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in 24. haftaları ve TFF 3. Lig'in 22. haftası da dahil olmak üzere profesyonel liglere ilişkin fikstürün yeniden düzenlenmesi nedeniyle bu müsabakaların erteleme müsabakası kapsamında olmadığı ve futbolcu uygunluğu açısından Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz."
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