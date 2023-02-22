Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan deprem bölgesi için "yurt ücreti" açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları'ndan ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir yurt ücreti ödemelerinin söz konusu olmadığını bildirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları'ndan ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir yurt ücreti ödemelerinin söz konusu olmadığını bildirdi.
Bakan Kasapoğlu paylaşımında şunları kaydetti:
"Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır."
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