Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan deprem bölgesi için "yurt ücreti" açıklaması

Bakan Kasapoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır."