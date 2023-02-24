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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a kötü haber! Tahkim Kurulu kararını açıkladı

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Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
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Fenerbahçe’de Jorge Jesus’a kötü haber! Tahkim Kurulu kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a verilen 1 maçlık ceza onandı. Diğer yandan Galatasaray'a verilen 87 bin 500 lira para cezasının da onandığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a verdiği 1 maçlık cezayı onadı.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor karşılaşmasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK tarafından 1 maç men edilen Jesus'un cezası onandı.

Kurul, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezasının da onandığını duyurdu. Ayrıca, Galatasaray'a verilen 87 bin 500 lira para cezasının da onandığı açıklandı.

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