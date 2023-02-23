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İşte Süper Lig'deki erteleme maçlarının hakemleri

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Giriş Tarihi: 23.02.2023
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İşte Süper Lig’deki erteleme maçlarının hakemleri

Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen 14'üncü hafta karşılaşması Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçının yanı sıra yaşanan deprem felaketinden dolayı ertelenen 23'üncü hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor ve Ümraniyespor - Adana Demirspor karşılaşmalarının hakemleri belli oldu.

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