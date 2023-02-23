Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Şampiyonu play-off mu belirleyecek?
Süper Lig'in güçlü takımlarından Beşiktaş'tan basın yer alan haberlerle ilgili açıklama geldi. Siyah beyazlılar Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında play-off sistemini önerdiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin play-off sistemini önerdiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Siyah-Beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.
Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."
İDDİA NEYDİ?
Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından Kulüpler Birliği toplantısında sürpriz bir öneri yapıldı.
Süper Lig'de Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından Kulüpler Birliği Vakfı'nın son toplantısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin lig şampiyonunun belirlenmesi için play-off sistemini önerdiği iddia edildi.
Sözcü'de yer alan habere göre; Bu önerinin Galatasaray ve Fenerbahçe dışındaki takımlardan destek gördüğü aktarıldı. Kulüplerin Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesiyle birlikte haksız rekabet ortamının oluştuğu ve eşitlik ilkesinin ortadan kalktığını savunduğu öne sürüldü
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