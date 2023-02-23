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Galatasaray Pendikspor'u rahat geçti

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Giriş Tarihi: 23.02.2023 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
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Galatasaray Pendikspor’u rahat geçti

Antalya'da kampa giren Galatasaray, hazırlık maçında Pendikspor ile karşılaştı. Okan Buruk'un öğrencileri, 1. Lig'in iddialı takımlarından olan rakibini 3-1 mağlup edip moral depoladı.

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