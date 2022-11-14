Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? 2022 Süper Lig 14. hafta BJK Antalyaspor maçı hangi tarihte?
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle Beşiktaş Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Süper Lig'in 14. haftasında oynanması beklenen ve ileri tarihe ertelenen Beşiktaş Antalyaspor karşılaşmasının yeni tarihi araştırılmaya başlandı. Öte yandan Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar hakkında açıklama geldi. Peki, ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? 2022 Süper Lig 14. hafta BJK Antalyaspor maçı hangi tarihte? İşte haberin detayları...
Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşılaşması, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain terör saldırısı sonrası ileri bir tarihe ertelendi. Bilet satın alan taraftarlar için Beşiktaş JK'den açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından karşılaşmanın yeni tarihi merak edilmeye başlandı. Peki, ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? 2022 Süper Lig 14. hafta BJK Antalyaspor maçı hangi tarihte? İşte son gelişmeler...
BJK'DEN BİLET AÇIKLAMASI
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden bilet satın alan taraftarlar hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızla Fraport TAV Antalyaspor arasında 13 Kasım saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanması planlanan Spor Toto Süper Lig 14. hafta müsabakası, İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan hain saldırı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Taraftarlarımızın Fraport TAV Antalyaspor maçı için satın aldıkları biletler, geçerliliğini korumaktadır. Taraftarlarımız, satın aldıkları biletlerle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edilecek tarihte Beşiktaş – Fraport TAV Antalyaspor maçını izlemek üzere Vodafone Park'a giriş yapabileceklerdir. Taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız."
ERTELENEN BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, TFF tarafından henüz Beşiktaş Antalyaspor karşılaşmasının yeni tarihi duyurulmadı. Ancak, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verildi. Bu nedenden dolayı, Beşiktaş Antalyaspor maçının FIFA Dünya Kupası arasının sona ermesinin ardından yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
SÜPER LİG'E DÜNYA KUPASI ARASI
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta bir maç dışında tamamlanırken, alınan sonuçlar deplasman takımlarına yaradı. Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına lider girerken; Galatasaray, Başakşehir deplasmanında aldığı tarihi sonuçla zirve yarışına ortak oldu.
20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verildi. Ara öncesi Süper Lig'in 14. haftasında 8 karşılaşma oynanırken, toplam 26 gol atıldı. Haftanın kapanış maçı olan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi, Taksim'de yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.
FENERBAHÇE'DE SERİ SONA ERDİ
29 puanla Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe, konuk ettiği Giresunspor'a 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertliler, lige verilen ara öncesi avantaj kaybetti. Fenerbahçe, bu yenilgiyle birlikte 14 maç sonra Kadıköy'de mağlubiyet yaşamış oldu. Ligde 8 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Kanarya, bu sezon 2. yenilgisini aldı.
GALATASARAY'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
Haftanın en önemli karşılaşmasında Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda tarihi bir sonuçla mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı mücadeleden 7-0'lık skorla galip ayrılırken, üst üste 3. galibiyetini elde etti. Bu sonuç ev sahibi ekibin tarihinin en farklı mağlubiyeti olarak kayıtlara geçerken, turuncu-lacivertliler haftayı 24 puanla 5. sırada tamamladı. Galatasaray ise puanını 27'ye yükselterek ikinci sıraya yerleşti.
GOL KRALLIĞINDA ZİRVE VALENCIA'NIN
Süper Lig'in gol krallığı tablosunda ilk haftadan itibaren zirvede yer alan Fenerbahçeli Enner Valencia gol sayısını 13'e yükseltti. Sıralamada ikinci sırada 9 golle Antalyaspor'un forveti Haji Wright bulunuyor. Fatih Karagümrük takımının gol yükünü çeken isimlerden Fabio Borini ve Mbaye Diagne ise 7 golle sıralamada yer alıyor.
İşte 14. haftanın maçları ve sonuçları:
Corendon Alanyaspor: 0 - Adana Demirspor: 0
MKE Ankaragücü: 1 - Trabzonspor: 1
Sivasspor: 2 - Ümraniyespor: 2
Fenerbahçe: 1 - Giresunspor: 2
Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 7
Fatih Karagümrük: 3 - Gaziantep FK: 3
İstanbulspor: 0 - Hatayspor: 1
Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2
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