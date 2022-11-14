Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşılaşması, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain terör saldırısı sonrası ileri bir tarihe ertelendi. Bilet satın alan taraftarlar için Beşiktaş JK'den açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından karşılaşmanın yeni tarihi merak edilmeye başlandı. Peki, ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? 2022 Süper Lig 14. hafta BJK Antalyaspor maçı hangi tarihte? İşte son gelişmeler...

BJK'DEN BİLET AÇIKLAMASI

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden bilet satın alan taraftarlar hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızla Fraport TAV Antalyaspor arasında 13 Kasım saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanması planlanan Spor Toto Süper Lig 14. hafta müsabakası, İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan hain saldırı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Taraftarlarımızın Fraport TAV Antalyaspor maçı için satın aldıkları biletler, geçerliliğini korumaktadır. Taraftarlarımız, satın aldıkları biletlerle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edilecek tarihte Beşiktaş – Fraport TAV Antalyaspor maçını izlemek üzere Vodafone Park'a giriş yapabileceklerdir. Taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız."