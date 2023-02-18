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Türkiye'de ara transfer döneminin süresi uzatıldı

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Giriş Tarihi: 18.02.2023 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
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Türkiye’de ara transfer döneminin süresi uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün sona erecek 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün sona erecek 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

"FIFA'NIN ONAYI İLE..."

TFF'den yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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