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Fernando Muslera sahalara geri dönüyor! O maçta kalede olacak! Tarih belli oldu...

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Giriş Tarihi: 19.02.2023 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
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Fernando Muslera sahalara geri dönüyor! O maçta kalede olacak! Tarih belli oldu...

Galatasaray'da 5 Şubat'ta oynanan Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fernando Muslera'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu. Diğer yandan Muslera'nın Antalya kampında çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Ligdeki son maçını Trabzonspor ile oynayan ve sakatlanarak oyun dışında kalan Fernando Muslera, bu süreçte koltuk değnekleriyle ayakta kalmaya çalıştı. Uruguaylı file bekçisi, ligdeki ilk maçları olan 11 Mart'taki Kasımpaşa maçına hazır olmak istiyor.

ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

5 Şubat'taki karşılaşmada sakatlanan ve yoğun tedavi programı uygulanan tecrübeli file bekçisi, takımın izin yaptığı dönemde de tesislerde tedavi oluyor. Henüz koltuk değneklerini atmayan Muslera'nın, yarın başlayacak Antalya kampında normal çalışmalarına başlaması bekleniyor.

11 MART'TA SAHADA OLACAK

Deprem nedeniyle lige verilen ara nedeniyle Galatasaray, Muslera'nın olmadığı bir maç oynamazken, 24. haftadaki karşılaşmanın da Gaziantep FK'ya denk gelmesi, Uruguaylı file bekçisinin dönüşüne avantaj sağlayacak. Tecrübeli kalecinin, 25. haftada, 11 Mart'taki Kasımpaşa maçına kadar hazır hale geleceği öğrenildi.

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