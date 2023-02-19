Fernando Muslera sahalara geri dönüyor! O maçta kalede olacak! Tarih belli oldu...

ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

5 Şubat'taki karşılaşmada sakatlanan ve yoğun tedavi programı uygulanan tecrübeli file bekçisi, takımın izin yaptığı dönemde de tesislerde tedavi oluyor. Henüz koltuk değneklerini atmayan Muslera'nın, yarın başlayacak Antalya kampında normal çalışmalarına başlaması bekleniyor.

11 MART'TA SAHADA OLACAK

Deprem nedeniyle lige verilen ara nedeniyle Galatasaray, Muslera'nın olmadığı bir maç oynamazken, 24. haftadaki karşılaşmanın da Gaziantep FK'ya denk gelmesi, Uruguaylı file bekçisinin dönüşüne avantaj sağlayacak. Tecrübeli kalecinin, 25. haftada, 11 Mart'taki Kasımpaşa maçına kadar hazır hale geleceği öğrenildi.