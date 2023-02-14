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Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak? Trabzonspor Basel maç biletleri satıla çıktı mı, ne kadar?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2023
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Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak? Trabzonspor Basel maç biletleri satıla çıktı mı, ne kadar?

"Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor, play-off turunda Basel'i konuk edecek. Fırtına, müsabaka için deprem bölgesine yardım amaçlı hatıra bileti çıkaracağını duyurdu. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak? Trabzonspor Basel maç biletleri satıla çıktı mı, ne kadar?

"Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak? Trabzonspor Basel maç biletleri satıla çıktı mı, ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka öncesinde biletler çıkar çıkmaz tükenmişti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray da bu müsabaka öncesinde Trabzonspor'a destek mesajı yayınlamıştı. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak? Trabzonspor Basel maç biletleri satıla çıktı mı, ne kadar?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 16 Şubat'ta oynayacağı maçın biletleri bugün satışa çıkıyor. Tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı bu müsabakada kombineler geçerli olmayacak. Biletler, tüm takımlara ait Passolig kartı ile satın alınıyor.

Trabzonspor ayrıca sosyal medya hesabından, 'Takımımızın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Basel maçından elde edeceği tüm geliri kulübümüzle birlikte depremzedelere bağışlama kararı alan iş ortağımız Passo/Passolig'e göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz' açıklamasını yaptı.

İşte Karşılaşmanın bilet fiyatları;

1. Kategori: VİP Platinum: ₺750

2. Kategori: VIP Gold: ₺500

3. Kategori: VIP Silver: ₺400

4. Kategori: Batı: ₺250

5. Kategori: Doğu: ₺200

6. Kategori: Yavru Fırtına: ₺125

7. Kategori: Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası: ₺100

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