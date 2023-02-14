Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak? Trabzonspor Basel maç biletleri satıla çıktı mı, ne kadar?
"Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor, play-off turunda Basel'i konuk edecek. Fırtına, müsabaka için deprem bölgesine yardım amaçlı hatıra bileti çıkaracağını duyurdu. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak? Trabzonspor Basel maç biletleri satıla çıktı mı, ne kadar?
"Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak? Trabzonspor Basel maç biletleri satıla çıktı mı, ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka öncesinde biletler çıkar çıkmaz tükenmişti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray da bu müsabaka öncesinde Trabzonspor'a destek mesajı yayınlamıştı. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak? Trabzonspor Basel maç biletleri satıla çıktı mı, ne kadar?
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 16 Şubat'ta oynayacağı maçın biletleri bugün satışa çıkıyor. Tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı bu müsabakada kombineler geçerli olmayacak. Biletler, tüm takımlara ait Passolig kartı ile satın alınıyor.
Trabzonspor ayrıca sosyal medya hesabından, 'Takımımızın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Basel maçından elde edeceği tüm geliri kulübümüzle birlikte depremzedelere bağışlama kararı alan iş ortağımız Passo/Passolig'e göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz' açıklamasını yaptı.
İşte Karşılaşmanın bilet fiyatları;
1. Kategori: VİP Platinum: ₺750
2. Kategori: VIP Gold: ₺500
3. Kategori: VIP Silver: ₺400
4. Kategori: Batı: ₺250
5. Kategori: Doğu: ₺200
6. Kategori: Yavru Fırtına: ₺125
7. Kategori: Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası: ₺100
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak? Trabzonspor Basel maç biletleri satıla çıktı mı, ne kadar?
- EYT'de yeni tarih son dakika açıklandı! SGK duyurdu, BRÜT 6.471 TL ödeme yapılacak! O tarihte son! Prim, borçlanmapri, ihya ve staj...
- SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatıyor 2023? Ödeme günleri...
- Başvurular kolaylıkla yapılıyor! Bina sağlamlık testi nereden, nasıl yapılır? İstanbul, Ankara, İzmir deprem dayanıklılık testi başvuru ekranı!
- Karot deprem testi nedir, nasıl yapılır? Karot ve kolon testi ücretli mi, ücretsiz mi? Bina dayanıklılık testinde C20 ne anlama geliyor?
- Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 14 Şubat Kabine kararları...
- Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Semiha Duymaz ne iş yapıyor, mesleği ne?
- Müge Anlı yeni bölümler ne zaman başlayacak 2023? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? 14 Şubat yayın akışı...
- Okullar ne zaman açılıyor son dakika? İlkokul, ortaokul, lise okullar online, uzaktan mı olacak? 1,2,3,4,5,6,8,12. sınıflar...
- Deprem hasar tespiti nasıl yapılır? Bina hasar tespit başvurusu nereye yapılır? e-devlet hasar tespit sorgulama ekranı! Az, orta, ağır hasarlı binalar...
- Hatay Kule apartmanı müteahhidi kimdir? İnşaat sahibi Ömer Cihan yakalandı mı, nerede yakalandı? 5 yıldızlı otelde depremzede...
- 13 Şubat az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA | Kahramanmaraş deprem kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER