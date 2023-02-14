"Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak? Trabzonspor Basel maç biletleri satıla çıktı mı, ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka öncesinde biletler çıkar çıkmaz tükenmişti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray da bu müsabaka öncesinde Trabzonspor'a destek mesajı yayınlamıştı. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak? Trabzonspor Basel maç biletleri satıla çıktı mı, ne kadar?