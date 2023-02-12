Lionel Messi’den depremzedeler için yardım çağrısı

"KALBİM DEPREMZEDELERLE, YARDIMINIZ ÇOK DEĞERLİ"

Futbolcu, Kahramanmaraş merkezli çevre ülkelerde de yıkıma sebep olan deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UNICEF'in internet sitesindeki ilgili sayfanın linkini paylaşarak, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen binlerce çocuk ve aileleri için çok üzücü günler. Kalbim onlarla. UNICEF başından beri çocukları korumak için bölgede çalışıyor. Yardımınız çok değerli " dedi.