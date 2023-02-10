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Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den enkaz altından kurtarılan Kadir'e imzalı forma

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Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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Galatasaray’ın yıldızı Icardi’den enkaz altından kurtarılan Kadir’e imzalı forma

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, Adıyaman'da 87 saat sonra enkaz altından kurtulan Kadir için formasını imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya üzerinden Icardi'nin imzaladığı formanın videosunu paylaşarak, "87 saat süren yaşam mücadelesinin ardından enkaz altından kurtarılan Kadir’in ilk isteği, Mauro Icardi’nin imzalı forması olmuştu. Bu imza senin için Kadir" notunu düştü.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da 87 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan Kadir için forma imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Arjantinli futbolcunun, enkazdan çıkartıldıktan sonra kendisinin gol sevincini yapan 14 yaşındaki Kadir için 99 numaralı formasını imzaladığı belirtildi.

Paylaşımda, "87 saat süren yaşam mücadelesinin ardından enkaz altından kurtarılan Kadir'in ilk isteği, Mauro Icardi'nin imzalı forması olmuştu. Bu imza senin için Kadir." denildi.

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