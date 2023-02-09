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Merih Demiral'dan depremzedeler için yardım kampanyası! Ronaldo Dybala ve Bonucci Morata...

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Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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Merih Demiral’dan depremzedeler için yardım kampanyası! Ronaldo Dybala ve Bonucci Morata...

Kahramanmaraş'taki büyük deprem sonrası İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'ın başlattığı kampanyaya dünya futbolunun yıldızları destek vermeye devam ediyor.

Merih Demiral'ın başlattığı kampanyaya Ronaldo, Dybala ve Bonucci, Morata, Griezmann'ın ardından Tottenham'ın yıldızları Harry Kane ve Kulsevski de destek verdi.

İki oyuncunun imzalı forması da açık artırmayla satılacak ve elde edilecek gelir Türkiye'deki depremzedelere bağışlanacak.

Bayraktarlar deprem bölgesi için seferber BAYRAKTARLAR DEPREM BÖLGESİ İÇİN SEFERBER
Bayraktarlar deprem bölgesi için seferber

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