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Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ara ne zaman bitecek, tarih açıklandı mı? TFF SON DAKİKA DUYURDU

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2023
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Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ara ne zaman bitecek, tarih açıklandı mı? TFF SON DAKİKA DUYURDU

"Süper Lig ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin ardından Süper Lig'in 3-4 Mart tarihleri arasında başlatılması kararı alındığı açıkladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ara ne zaman bitecek, tarih açıklandı mı? TFF SON DAKİKA DUYURDU

"Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ara ne zaman bitecek, tarih açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin ardından Süper Lig'in 3-4 Mart tarihleri arasında başlatılması kararı alındığı açıkladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ara ne zaman bitecek, tarih açıklandı mı?

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin ardından Süper Lig'in 3-4 Mart tarihleri arasında başlatılması kararı alındığı açıkladı. TFF daha önce yaptığı açıklamada, 10-11-12-13 Şubat tarihlerindeki Süper Lig maçlarının 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacağını duyurmuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:

"Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık."

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