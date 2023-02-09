Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ara ne zaman bitecek, tarih açıklandı mı? TFF SON DAKİKA DUYURDU

"Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ara ne zaman bitecek, tarih açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin ardından Süper Lig'in 3-4 Mart tarihleri arasında başlatılması kararı alındığı açıkladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ara ne zaman bitecek, tarih açıklandı mı?