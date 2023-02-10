Beşiktaş’tan savunmaya takviye: Gambiyalı futbolcu Omar Colley ’Kartal’ oldu

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Omar Colley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde oyuncu ve kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Sampdoria SPA Kulübüne net 2.300.000 avro transfer bedeli ödenecektir."