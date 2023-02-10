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Beşiktaş'tan savunmaya takviye: Gambiyalı futbolcu Omar Colley 'Kartal' oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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Beşiktaş’tan savunmaya takviye: Gambiyalı futbolcu Omar Colley ’Kartal’ oldu

Süper Lig'de bu sezon istediğini bulamayan Beşiktaş savunma mevkiine yönelik bir hamle yaptı. Kara Kartal, İtalya'nın Sampdoria ekibinden Gambiyalı futbolcu Omar Colley'i kadrosuna kattı. Peki, Beşiktaş Omar Colley'e ne kadar para ödeyecek? İşte spor haberimizin detayları...

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, savunmada görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Omar Colley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde oyuncu ve kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Sampdoria SPA Kulübüne net 2.300.000 avro transfer bedeli ödenecektir."

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