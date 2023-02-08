Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve yönetici Erden Timur deprem bölgesi Hatay'da
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve sarı-kırmızılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, 7.7'lik Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden Hatay'da yardım malzemeleri dağıttı.
7.7'lik Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarının sarılması için Galatasaray ve birçok spor kulübü yardım kampanyası başlattı.
Nef Stadı'nda da vatandaşlar gönüllü olarak yardım organizasyonu oluşturdu.
12. YARDIM TIR'I
Sarı kırmızılılar kulüp ve yardıma koşan insanlarla bugün Nef Stadı'ndan deprem bölgesine 12. yardım TIR'ı gönderildi.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu da yardım ve organizasyona katkı sağlamak için Hatay'a gitti.
Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu yardım malzemelerinin dağıtımında görev yaptı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Galatasaray Kulübünün Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve futbol takımımızın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Hatay'daki yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer aldı." ifadelerine yer verildi.
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