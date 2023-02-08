08 Şubat 2023, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin futbolcusu Enner Valencia'dan depremzedelere destek alışverişi

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Giriş Tarihi: 08.02.2023
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Fenerbahçe’nin futbolcusu Enner Valencia’dan depremzedelere destek alışverişi

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde daha etkisi görülen 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için alışveriş yaparken görüntülendi.

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