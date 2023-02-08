Merih Demiral duyurdu! Dybala’dan afet bölgesi için alkışlanacak destek
Milli futbolcu Merih Demiral Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesi için 1 milyon TL’lik bağış yapmış, ardından eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’nun imzalı formasını açık artırmaya çıkarmıştı. Demiral, Juventus'ta forma giydiği dönemde eski takım arkadaşı Dybala'nın depremzedeler için formasını açık artırmayla bağışta bulunacağını açıkladı.
Milli oyuncu Merih Demiral'ın Juventus'ta oynadığı dönemde eski takım arkadaşları depremzedelere bağış yapmak için seferber oldu.
Deneyimli stoper sosyal medya hesabından şu an Roma'da kariyerini sürdüren Paulo Dybala'nın depremzedeler için formasını açık artırmayla bağışta bulunacağını açıkladı.
'BAĞIŞTA BULUNULMASINI RİCA ETTİ'
Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz önce kardeşim Paulo Dybala ile de konuştuk. Arjantin halkı adına duyduğu üzüntüyü ileterek yanımızda olduğunu söyledi. Kendisi de bir forma göndererek açık artırmayla Ahbap derneğine bağışta bulunulmasını rica etti." ifadelerini kullandı.
1 MİLYON TL BAĞIŞ YAPMIŞTI
Merih afet bölgesi için yaptığı 1 milyon TL'lik bağışın ardından, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını açık artırmaya çıkarmıştı. Portekizli yıldız ile görüştüğünü belirten milli futbolcu, "Cristiano ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz" paylaşımını yapmıştı.
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