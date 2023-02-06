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Zaniolo Galatasaray'da! İtalyan medyasından dev transfer bitti iddiası! İşte ödenecek bonservis ve yıllık maaşı...

SPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Zaniolo Galatasaray’da! İtalyan medyasından dev transfer bitti iddiası! İşte ödenecek bonservis ve yıllık maaşı...

İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Galatasaray'ın Zaniolo transferini bitirdiğini yazdı. Galatasaray'ın Zaniolo için 15 milyon euro+ bonuslar ödeyeceğini ve Zaniolo'nun yıllık 4 milyon euro kazanacağı belirtildi. İşte detaylar...

İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Galatasaray, 23 yaşındaki Nicolo Zaniolo'nun transferini bitirdiğini yazdı.

4.5 YILLIK ANLAŞMA

İtalyan'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, sarı kırmızılı ekibin Zaniolo transferinde Roma ile anlaşmaya çok yakın olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın Zaniolo'yu 4.5 yıllığına renklerine katacağı belirtildi.

ÖDENECEK RAKAM BELLİ OLDU

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Zaniolo için Galatasaray'ın Roma ile 15 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varmak üzere olduğu belirtildi.

YILLIK 4 MİLYON EURO

İtalyan oyuncunun maaşı ise yıllık 4 milyon Euro olacak. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine bir de serbest kalma bedeli eklenecek. Habere göre Zaniolo'nun serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olacak.

ICARDI VE MERTENS DE DEVREYE GİRDİ

Zaniolo, Galatasaray'la görüşmeye başlamadan önce Icardi ve Mertens ile görüştü ve fikir aldı. İki yıldızla yaptığı görüşme sonrası ikna olan oyuncu Galatasaray'ın teklifini kabul etti.

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