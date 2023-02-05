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Canlı | Galatasaray - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte ilk 11'ler...

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Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
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Canlı | Galatasaray - Trabzonspor CANLI ANLATIM Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte ilk 11’ler...

Süper Lig'de lider Galatasaray ligin 23.haftasında evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Maçın oynanacağı saatlerde yoğun kar yağışı beklenirken Galatasaray bu maçı da kazanmasaı halinde Süper Lig’de üst üste 12. galibiyetini elde edecek. Üst üste çıktığı 3 dış saha mücadelesini de kaybeden Bordo-Mavililer, büyük hasrete bu akşam son vermek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 23.haftasında lider Galatasaray zorlu derbide evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar rakibini yenerek ligdeki galibiyet serisi rekorunu sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da derbilerde bileği bükülmeyen Abdullah Avcı İstanbul'dan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Maxi Gomez

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REKOR EGALE EDİLEBİLİR

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasını kazanması halinde üst üste 12. galibiyetini Süper Lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Sarı- kırmızılı takım, böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987- 1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale edecek.

EVİNDE SON 6 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 10 maça çıktı ve sadece 2 kez puan kaybetti. Söz konusu mücadelelerde 8 galibiyet elde ederken 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan topladı. Ligde evinde son olarak Ümraniyespor ile karşılaştı ve rakibini 3-2 yendi ve Süper Lig'de Nef Stadyumu'nda oynadığı son 6 maçtan da galip ayrıldı.

3 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu oyuncular, Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri durumunda Gaziantep FK deplasmanında cezalı duruma düşecek.

LİGDE 100. KARŞILAŞMA

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 100. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 99 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 127, Trabzonspor ise 114 gol attı.

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