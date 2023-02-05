Galatasaray’dan Muslera’nın sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklaması! Muslera’nın son durumu nasıl?

MUSLERA SAKATLANDI

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 79'uncu dakikasında Bakasetas'ın sert şutunda gole izin vermeden Muslera, bu pozisyonun dönüşünde oluşan karambolde Bartra ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Tecrübeli file bekçisi oyuna devam edemedi ve 85'inci dakikada yerini Okan Kocuk'a bıraktı.