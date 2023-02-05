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Galatasaray'dan Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklaması! Muslera'nın son durumu nasıl?

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Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
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Galatasaray’dan Muslera’nın sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklaması! Muslera’nın son durumu nasıl?

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor maçın sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Maçın 85. dakikasında Muslera’nın yerine Okan Kocuk girdi. Sarı kırmızılı kulüpten efsane kalecinin son durumuna yönelik açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanarak 85'inci dakikada oyundan çıkan tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı.

MUSLERA SAKATLANDI

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 79'uncu dakikasında Bakasetas'ın sert şutunda gole izin vermeden Muslera, bu pozisyonun dönüşünde oluşan karambolde Bartra ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Tecrübeli file bekçisi oyuna devam edemedi ve 85'inci dakikada yerini Okan Kocuk'a bıraktı.

TARAFTAR DESTEK VERDİ

Maça devam edemeyen deneyimli kaleci, sedye ile soyunma odasına götürüldü. Bu sırada sarı-kırmızılı taraftarlar Muslera'ya tezahüratlarıyla destek oldu.

OKAN KALEDE

Fernando Muslera'nın yerine kaleye Okan Kocuk geçti.

GALATASARAY'DAN MUSLERA AÇIKLAMASI

Maç sonrası kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ ayağına darbe alan Fernando Muslera'nın durumu yapılacak tetkikler sonrasında belli olacaktır" denilirken, Uruguaylı Milli kaleci stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı.

Lider Galatasaray doludizgin ilerliyor!

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