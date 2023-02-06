Milano derbisinin galibi Inter! Lautaro Martinez’in tek golü yetti

Inter, derbi galibiyetiyle puanını 43 yaptı ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını korudu. Inter, 56 puanlı lider Napoli'nin 13 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Serie A'da geçen sezonun şampiyonu Milan'ın son haftalardaki kötü gidişine derbide aldığı mağlubiyet de eklendi. Ligde üst üste 3. maçından da yenik ayrılan Milan'ın galibiyet hasreti de 5 maça çıktı. Kırmızı-siyahlılar, ezeli rakibi Inter karşısında aldığı yenilgiyle ligde bu sezon 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.

38 puanla 6. sıraya gerileyen Milan, şampiyonluk yarışında da lider Napoli'nin 18 puan gerisine düştü. Bu sezon ligin ilk yarısında Milano derbisinde ise Milan, Inter'i 3-2 yenmişti.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda ise Torino, Udinese'yi 1-0 yenerken Bologna da deplasmanda Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.