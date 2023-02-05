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Hatayspor son anlarda kazandı! Hatayspor 1-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
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Hatayspor son anlarda kazandı! Hatayspor 1-0 Kasımpaşa MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın tek golü 90+7. dakikada C. Atsu'dan geldi. Mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazandı. Bu sonuçla Hatayspor ligde puanını 23'e yükseltirken Kasımpaşa 22 puanda kaldı.

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